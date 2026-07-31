Для роботов-доставщиков появятся единые правила движения В РФ разработаны единые правила движения для роботов-доставщиков

Москва31 июл Вести.Проект нового экспериментального правового режима, устанавливающего единые требования и правила для роботов-доставщиков, направлен в кабмин, пишет "Коммерсант".

Так, роботы не должны будут выезжать на тротуар шириной менее метра, двигаться быстрее 25 км/ч, роверы будут должны уступать дорогу пешеходам и снижать скорость до 6 км/ч перед пешеходными переходами. По правилам роботы-доставщики смогут заезжать в здания и даже пользоваться лифтом.

Экспериментальный правовой режим запустят в 35 регионах. Как планируют власти, через три года парк роверов увеличится до 12 тысяч роботов.

Как отмечает издание, в случае мелкой аварии, в результате которой не нанесен ущерб "железу" или здоровью, а водители или пешеходы заявили об отсутствии претензий к собственнику робота-доставщика, место ДТП можно будет покинуть, не опасаясь последствий.