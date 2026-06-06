В "Норникеле" назвали Норильск ярким примером создания опорного пункта в Арктике "Норникель": модель Норильска как опорного пункта можно распространить на Россию

Москва6 июн Вести.Модель Норильска в качестве опорного пункта в дальнейшем можно будет применить ко всей арктической территории России. Такое мнение первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти, член правления ПАО "ГМК "Норильский никель" Николай Уткин высказал ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

По его словам, новая модель развития города подразумевает переход от промышленной добычи ресурсов к человекоцентричному подходу. "Норникель" выстраивает в опорном пункте экосистему, в которую включены такие сферы, как образование, медицина, транспортная доступность и другие, отметил Уткин.

Президент страны Владимир Путин и определил уже новую модель, что это забота о людях, это социальная история, это безопасность и, конечно же, те же ресурсы… Норильск перестраивается с переосмыслением, какой он должен быть в будущем… Это действительно стратегия на десятилетие, и она сочетается с нашей производственной стратегией, чего раньше не было никогда. Это, наверное, можно осторожно сказать, какая-то в обозримом будущем та модель, которую возможно применять ко всей арктической территории сказал он

Уткин напомнил, что Норильск входит в перечень опорных городов Арктики. В 2025 году был утвержден и сегодня реализуется долгосрочный комплексный план развития агломерации Норильск – Дудинка. На сегодняшний день план оценивается в 120 миллиардов рублей.