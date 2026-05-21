В Воронежской области приняли первый в РФ закон о роботизации Воронежская область стала первым регионом с утвержденным законом о роботизации

Москва21 мая Вести.На территории Воронежской области был утвержден первый для РФ закон о внедрении роботизации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нему, для предприятий, внедряющих роботизацию и автоматизацию в свои производственные процессы, будут предполагаться льготы и иные виды поддержки.

Воронежская областная дума в двух чтениях приняла закон "О государственной (областной) поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих проекты промышленной роботизации и автоматизации на территории Воронежской области" сказано в материале

Посредством документа создается правовая база для системной модернизации промышленности. Закон не имеет аналогов в других регионах страны.

Далее планируется создание реестра проектов, а также утверждение критериев отбора и уточнения отдельных аспектов.