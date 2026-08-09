В России "тракторные права" переводят в цифру Электронная версия прав тракториста-машиниста появится в РФ

Москва9 авг Вести.В России появится электронная версия удостоверения тракториста-машиниста. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

С 1 марта 2027 года электронные права на управление самоходной техникой можно будет подтверждать с помощью QR-кода в приложении "Госуслуги".

Электронная версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как и привычный бумажный документ.

Нововведение коснется владельцев прав на управление тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, а также снегоходами и квадроциклами. Для оформления электронного документа в приложении пользователям необходимо будет загрузить специальную цифровую фотографию.