Москва9 авгВести.В России появится электронная версия удостоверения тракториста-машиниста. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
С 1 марта 2027 года электронные права на управление самоходной техникой можно будет подтверждать с помощью QR-кода в приложении "Госуслуги".
Электронная версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как и привычный бумажный документ.
Нововведение коснется владельцев прав на управление тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, а также снегоходами и квадроциклами. Для оформления электронного документа в приложении пользователям необходимо будет загрузить специальную цифровую фотографию.