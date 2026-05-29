Москва29 мая Вести.Штабы поддержки предпринимателей от партии "Новые люди" открылись в 21 регионе России за три недели. В них уже поступили сотни обращений. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель партии Алексей Нечаев.

Он пояснил, что речь идет о юридической помощи представителям малого бизнеса. Нечаев отметил, что им обычно бывает дорого содержать в штате юриста и при этом такие предприятия рискуют допустить какие-то неумышленные нарушения законодательства.

Сейчас очень много меняется в законодательстве... много новых не только законов, но и подзаконных актов, разных распоряжений. Иногда они могут нарушать что-то, не потому что хотели нарушить, а потому что они не знали, и вот такая юридическая поддержка, она как хлеб, как воздух. Пока что-то не узнаешь, ты можешь ошибаться. Да, консультации бесплатные для людей. Тут спасибо большое Ассоциации юристов России. Мы уже в 21 регионе такие штабы открыли, потому что люди идут, по 200 обращений. Это очень хороший, живой механизм…потому что ходят даже не отдельные предприятия, а целые ассоциации рассказал Нечаев

Ранее сообщалось, что малый бизнес перестал гнаться за идеальными резюме на фоне острой нехватки персонала. Например, компании, целенаправленно нанимавшие работников старше 50 лет, показали на 40% более низкую текучесть кадров по сравнению с теми, которые ориентировались на молодежь.