Голикова рассказала о взаимодействии кабмина с парламентом в сложных ситуациях

Голикова: правительство конструктивно работает с Госдумой по сложным вопросам Голикова рассказала о взаимодействии кабмина с парламентом в сложных ситуациях

Москва27 апр Вести.Российское правительство крайне конструктивно подходит к работе с парламентом по самым сложным вопросам. Об этом ИС "Вести" рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что в преддверии принятия сложных законов проводится дополнительное обсуждение.

Я хочу сказать, что мы крайне конструктивно работаем с Государственной Думой и с парламентом в целом, по самым, на самом деле, сложным вопросам. Мы, всегда в преддверии сложных законов проводим дополнительные обсуждения, стараемся ответить на вопросы всех фракций для того, чтобы разъяснить позицию подчеркнула Голикова

Со стороны Госдумы, как подчеркнула вице-премьер, проводится конструктивная работа.

В спорах рождается истина, это всегда так. И сейчас мы спорим. Но самое главное нахождение консенсуса, и его находим заключила Голикова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что жизнь подтвердила правильность принципов парламентаризма.