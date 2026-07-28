Москва28 июл Вести.Бизнес, поддерживающий семьи, должен получать дополнительные преференции. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.

Есть компании, которые выплачивают и по миллиону, и больше своим сотрудникам, у которых родился ребенок … И мы считаем, что такие компании нуждаются, и работодатели нуждаются во всемерной поддержке, не только во вручении грамоты или там какими-то вещами. Мы, например, пошли немножко дальше и предложили преференции при участии их в государственных муниципальных закупках, добавлять им какой-то балл для того, чтобы они получали преференции для участия вот в этих торгах