Депутат Ким предложила ввести льготы для женщин-бизнесменов с детьми до 7 лет

В России предложили ввести льготы для женщин-бизнесменов с детьми до 7 лет Депутат Ким предложила ввести льготы для женщин-бизнесменов с детьми до 7 лет

Москва7 июн Вести.В России необходимо ввести налоговые льготы для женщин, воспитывающих детей младше семи лет и вовлеченных в предпринимательскую деятельность. Такое заявление сделала первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2026.

По словам парламентария, инициатива подразумевает предоставление льготного налогового режима для матерей с детьми до семи лет, ведущих бизнес. Так, региональные власти смогут снижать ставку по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%, а по системе "доходы минус расходы" – с 15% до 5%.

Этим женщинам нужно обязательно давать налоговые послабления. Наша инициатива называется "Мамин ОКВЭД". Если женщина-мама занимается любым видом экономической деятельности, она получает "Мамин ОКВЭД". Она получает небольшую скидку по налогам пояснила Ким

Многие женщины, отметила она, переносят уход в декрет на неопределенный срок, поскольку боятся потерять бизнес. В этом случае господдержка снизила бы возможные риски, считает депутат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил возвращать многодетным семьям уплаченный при покупке авто утильсбор.