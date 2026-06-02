Москва2 июн Вести."Единая Россия" выступает за смягчение налогов на малый бизнес. Об этом заявила координатор партпроекта "Предпринимательство", первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

В интервью РИА Новости депутат пояснила, что все меры, направленные на поддержку предпринимательства в России, должны быть просчитаны и понятны.

"Единая Россия" выступает за смягчение налогов на малый бизнес. ... В партии убеждены, что чувствительные вопросы для бизнеса нельзя решать без обсуждения с самим бизнесом. Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей сказала она

Когонина отметила, что одной из важнейших задач партии является создание комфортных условий для развития бизнеса.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко рассказала, что средний бизнес выражает готовность включиться в работу по корпоративной поддержке своих сотрудников.