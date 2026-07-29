Москва29 июл Вести.Киносказка "Последний богатырь. Колобок" получилась по-настоящему русской по духу. Сюжет разворачивает внимание зрителя "в сторону детства, простых вещей". Такое мнение высказал ИС "Вести" актер театра и кино Гоша (Юрий) Куценко.

По его словам, кинокартина получилась "суперособенной". Ведь режиссер Антон Маслов провел "нереальную" подготовительную работу.

Я счастлив, что поучаствовал в этом проекте. За Антоном Масловым я давно следил, охотился, видел его работы. ["Последний богатырь.] Колобок" - это квинтэссенция его творческого дара, состояния в этот момент. ... Он готовился нереально. Я пришел на пробы, у него лежало два тома исписанных вручную раскадровок. ... Очень красивое кино. Всю Россию показали. Красиво поделился Куценко

В пекарне главного персонажа "Последнего богатыря. Колобок" продумана каждая деталь. В декорации даже хотелось переночевать, заявил исполнитель центральной роли пекаря Тихона Дмитрий Журавлев.

Актер также убедил режиссера "Последнего богатыря. Колобок" играть без дублера.