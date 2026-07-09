Москва9 июл Вести.Режиссер фильма "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов изначально не знал о возможностях актера, сыгравшего пекаря Тихона. После сложного разговора артист убедил постановщика разрешить ему работать без дублера.

Об этом заявил ИС "Вести" исполнитель этой роли Дмитрий Журавлев.

Актер самостоятельно справился с каскадерскими сценами. Нанятый специалист буквально остался без работы, отметил он.

Много бэкстейджевых фотографий, где мой каскадер спит все время. Он говорит: "Спасибо, до свидания, классный проект, я ничего не сделал". Я все сделал сам, потому что у нас был вот этот разговор с [режиссером] Антоном [Масловым]. Я говорю: "Давай я тебе сделаю как комик, ты посмотришь разницу". Он говорит: "Ладно, окей, у тебя один дубль". И все, я прошел, сказали "стоп", и я слышу что на плейбэке все смеются за кадром. Он [режиссер] говорит: "Все, я понял тебя, окей, ты будешь все делать