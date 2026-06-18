Якубович рассказал, как сыграл на сцене за отсутствующую партнершу Леонид Якубович рассказал о своей способности к импровизации на сцене

Москва18 июн Вести.Вечером 18 июня в Театре Cатиры в последнем спектакле сезона "Невиновный" главную роль Кристиана впервые исполняет Леонид Якубович. Известный телеведущий заменил художественного руководителя театра Евгения Герасимова, который играл эту роль весь сезон. В интервью МК Якубович рассказал о том, что решился на этот эксперимент благодаря способности к импровизации, которая не раз помогала ему на сцене.

Леонид Якубович признался, что он не комплексует по поводу актерского образования, но его это настораживает, поскольку большинство его партнеров — опытные профессиональные актеры. Телеведущий признал, что без помощи актеров друг другу театр существовать не может. Однако Якубовичу на сцене помогает еще и дар импровизации, из-за которого на сцене ему не может помешать ничего.

Был случай в большом спектакле, в комедии, одна очень тяжелая женщина, которая должна была играть мою жену - а это вторая главная роль! - забыла про спектакль. И я отыграл и за нее, и за себя, бесконечно говоря: "В этом месте она сказала бы…" И ни разу пока до сей поры не было, чтобы меня что-то насторожило. Я как бы попадаю в большую реку и плыву себе по течению — и очень комфортно себя чувствую, очень. На сцене меня вряд ли что-нибудь может сбить. Исключено! признался Якубович

Телеведущий заявил, что не считает свою основную работу профессией, он просто играет такую роль перед камерой, как и любую другую роль на сцене.

36-летний опыт позволяет мне чувствовать себя в этой роли комфортно. Сначала я был дико зажат, орал так, что чуть не сошел с ума звукорежиссер. Наверное, опять отсутствие школы… А судя по тому, что происходит на телевидении, я очень редко наблюдаю то, что называется "ведущий". Это другая совершенно грань, это роль, актерство в абсолютной степени. считает мэтр

Спектакль "Невиновный" по пьесе австрийского драматурга Фрица Хохвельдера поставил режиссер Игорь Миркурбанов. Роль супруги Кристиана Шарлотты впервые исполнит Екатерина Волкова, совсем недавно пополнившая труппу Театра Сатиры.