Кремлю нечего сказать про фильм Звягинцева "Минотавр" Песков переадресовал в Минкульт вопрос о фильме Звягинцева "Минотавр"

Москва22 мая Вести.Кремлю нечего сказать по поводу нового фильма режиссера Андрея Звягинцева "Минотавр", за оценкой картины лучше обратиться в Министерство культуры РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, следят ли в Кремле за творчеством Звягинцева и намерены ли посмотреть его новый фильм фильм, когда он выйдет в российский прокат.

У нас есть Министерство культуры, которое дает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать сказал Песков

Фильм Звягинцева "Минотавр", который является франко-германо-латвийским проектом, включен в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля.

Кинолента повествует о руководителе компании, который готовится к масштабным сокращениям персонала и в самый напряженный момент узнает об измене своей супруги. Главные роли в фильме исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.