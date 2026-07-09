Москва9 июл Вести.В пекарне главного персонажа "Последнего богатыря. Колобок" продумана каждая деталь. В декорации даже хотелось переночевать. Об этом заявил ИС "Вести" исполнитель центральной роли пекаря Тихона Дмитрий Журавлев.

По его словам, съемочный процесс потребовал больших усилий от команды. Они заметны в каждой детали интерьера, включая декорации пекарни.

"Уверен, многие увидят в фильме … мою пекарню, и скажут: "Посмотрите, как там классно!". Моя пекарня, и мне правда захотелось там переночевать. Там ведь все есть: торбочки какие-то, ложки - все на месте. … У меня начался первый съемочный день. Я испек хлеб, еще формы купил чугунные, кругленькие такие. Наделал колобков и привез съемочной группе поделился Журавлев

Режиссер фильма изначально не знал о возможностях актера. После "сложного разговора" Журалвев убедил постановщика разрешить ему работать без дублера.