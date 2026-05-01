Фицо отработает ночную смену в пекарне из-за солидарности с трудящимися

Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися Фицо отработает ночную смену в пекарне из-за солидарности с трудящимися

Москва1 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел рабочую смену в одной из местных пекарен, взяв на себя роль помощника водителя-экспедитора.

Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

Таким образом глава правительства выразил солидарность с работниками, чей труд, по его мнению, зачастую остается незамеченным.

Перед началом ночного дежурства Фицо сообщил, что после прохождения необходимого инструктажа по технике безопасности он примет участие в развозке готовой продукции.

Премьер-министр уточнил, что его задачей станет полное сопровождение водителя, осуществляющего доставку выпечки по нескольким точкам в городе Бановце-над-Бебравоу.

Премьер подчеркнул, что его участие в ночной смене носит исключительно символический характер. Таким жестом он намерен выразить глубокое уважение к тем людям, которые работают в ночное время и в дни государственных праздников, зачастую оставаясь в тени.

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Фицо подчеркнул, что за свою работу в пекарне он не получит никакого вознаграждения.