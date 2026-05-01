Москва1 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел рабочую смену в одной из местных пекарен, взяв на себя роль помощника водителя-экспедитора.
Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.
Таким образом глава правительства выразил солидарность с работниками, чей труд, по его мнению, зачастую остается незамеченным.
Перед началом ночного дежурства Фицо сообщил, что после прохождения необходимого инструктажа по технике безопасности он примет участие в развозке готовой продукции.
Премьер-министр уточнил, что его задачей станет полное сопровождение водителя, осуществляющего доставку выпечки по нескольким точкам в городе Бановце-над-Бебравоу.
Премьер подчеркнул, что его участие в ночной смене носит исключительно символический характер. Таким жестом он намерен выразить глубокое уважение к тем людям, которые работают в ночное время и в дни государственных праздников, зачастую оставаясь в тени.
Ранее сообщалось, что Фицо нашел способ добраться до Москвы на День Победы
Фицо подчеркнул, что за свою работу в пекарне он не получит никакого вознаграждения.