Оператор Астахов рассказал об изобретении "Зайчика" для съемок "Ангелов Ладоги" Оператор Астахов изготовил гусеничный снегоход для эффектных съемок на льду

Москва9 мая Вести.В ходе работы над исторической драмой "Ангелы Ладоги" съемочной группе пришлось проявить немалую изобретательность. В частности, для съемок динамичных сцен был создан специальный снегоход, который назвали "Зайчиком", рассказал ИС "Вести" оператор кинокартины Сергей Астахов.

Он объяснил решение брать более низкий ракурс тем, что во время съемок на льду необходимо передать ощущение скорости, и именно с помощью такой съемки возможно получить нужный результат.

Чем камера ниже, тем лучше ощущение скорости. И поэтому пришлось сделать такой гусеничный снегоход с очень большой платформой, чтобы можно было разместить кран-стрелку оператора максимально близко ко льду. И такую штучку я сделал... "Зайчиком" мы называли его в расчете, что это будет очень шустрый механизм поделился Астахов

По словам оператора, пришлось заниматься изобретательством из-за того, что готовой системы для съемок с необходимого ракурса нет, а существующие снегоходя для этой цели не подходят.

Ранее режиссер кинокартины Александр Котт назвал фильм "Ангелы Ладоги" историей о красоте во время войны. Он очень вдохновился красотой парусников на коньках и хотел передать ее зрителю. По словам Котта, он хотела рассказать "историю о войне, не теряя красоты".