Москва17 авг Вести.Кинокомпания СТВ, "Глобус-фильм", телеканал "Россия" и студия CGF при поддержке Фонда кино представили трейлер и постер фильма "Чудо-Юдо". Новая киносказка от создателей "По щучьему велению", "Горыныча", "Огнива" и "Конька-Горбунка" выйдет в прокат 22 октября 2026 года.

В центре сюжета – Чудо-Юдо, существо, способное превращаться в любого зверя, птицу или человека. По заданию лесной волшебницы он должен сопровождать Отраду, своенравную дочь магов Черногора и Болотницы, в опасном путешествии в мир людей. Но рядом с девушкой Чудо-Юдо впервые сталкивается с чувствами, которые оказываются сильнее приказов и магии.

Главные роли исполнили София Лопунова и Микита Воронов. Черногора и Болотницу сыграли Сергей Безруков и Виктория Исакова. Также в картине снялись Сергей Епишев, Риналь Мухаметов, Артур Бесчастный, Александр Семчев, Арина Маркулина, Екатерина Кучма, Виталий Кононов, Андрей Федорцов, Полина Моро и другие.

Режиссером сказки стал Серик Бейсеу, сценарий написал Александр Архипов. Продюсеры – Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. "Чудо-Юдо" заявлен как семейная сказка в жанрах фэнтези и приключений.