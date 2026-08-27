Москва27 авг Вести.Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем российского кино.

В своей публикации в MAX она отметила, что сборы русского проката за 2025 год составили свыше 50 млрд рублей, а общее число зрителей достигло 100 млн человек.

Сердечно благодарю всех, кто ежедневно трудится в этой отрасли. Желаю вам творческого вдохновения и дальнейших успехов! написала Любимова

По словам министра, российские кинокартины, собравшие свыше миллиарда в прокате еще раз доказали, что отечественное кино может "трогать до глубины души".

Ранее кинокомпания СТВ, "Глобус-фильм", телеканал "Россия" и студия CGF при поддержке Фонда кино представили трейлер и постер фильма "Чудо-Юдо". Новая киносказка от создателей "По щучьему велению", "Горыныча", "Огнива" и "Конька-Горбунка" выйдет в прокат 22 октября 2026 года.