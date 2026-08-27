К Дню российского кино платформа СМОТРИМ запустила спецпроект с киноподборками Медиаплатформа СМОТРИМ запустила спецпроект к Дню российского кино

Москва27 авг Вести.Медиаплатформа СМОТРИМ подготовила к Дню российского кино, который отмечается 27 августа, спецпроект, посвящённый истории отечественного кинематографа. Об этом рассказала пресс-служба площадки.

На странице "День российского кино" пользователи могут найти антологию, посвящённую зарождению отечественного кинематографа, подборки проектов легендарных киностудий и не только.

Медиаплатформа СМОТРИМ подготовила спецпроект о главных страницах отечественного кинематографа: история и рекорды российского кино, легендарные фильмы и киностудии, великие режиссеры и актеры – все самое интересное в одной коллекции говорится в сообщении пресс-службы

Также внимание было уделено фильмографии великих режиссеров: Сергею Эйзенштейну, Сергею Бондарчуку, Леониду Гайдаю, Андрею Тарковскому, Петру Тодоровскому, Сергею Герасимову и другим.

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