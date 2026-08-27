Москва27 авг Вести.Объем рынка онлайн-кинотеатров России достиг новых рекордных значений в 180-205 млрд рублей, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Московской международной недели кино.

Общее число подписчиков стриминговых сервисов увеличилось до 75 миллионов человек (почти на 30%), а количество платящих пользователей превысило 54 миллиона человек (больше на 33,3%).

Это указывает не просто на рост аудитории, а на укрепление привычки легально платить за российский видеоконтент говорится в исследовании

Ранее оператор сотовой связи "Мегафон" сообщил, что россияне стали больше слушать музыку и подкасты на стриминговых сервисах - за лето число их аудитории возросло на 10%. Наибольший прирост пользователей замечен среди людей старше 55 лет и детей до 17 лет.