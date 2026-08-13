Москва13 авгВести.Четыре миллиона человек оформили карту болельщика для посещения футбольных матчей в России, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ в мессенджере MAX.
В ведомстве отметили, что сегодня болельщики активно посещают стадионы в разгар Российской премьер-лиги (РПЛ).
В этом сезоне они [болельщики] оформили уже 60 тысяч карт болельщика, это новые посетители матчей. За все время было оформлено 4 миллиона картговорится в сообщении
При этом мужчины составляют 63% от общего числа владельцев, женщины – 37%.
Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и Суперкубка России. С ее помощью можно приобрести билет и пройти на стадион.
Ранее сообщалось, что в матче третьего тура РПЛ "Краснодар" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Команда возглавила турнирную таблицу лиги.