Число владельцев карты болельщика в России достигло 4 млн Минцифры: карту болельщика оформили 4 млн человек

Москва13 авг Вести.Четыре миллиона человек оформили карту болельщика для посещения футбольных матчей в России, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что сегодня болельщики активно посещают стадионы в разгар Российской премьер-лиги (РПЛ).

В этом сезоне они [болельщики] оформили уже 60 тысяч карт болельщика, это новые посетители матчей. За все время было оформлено 4 миллиона карт говорится в сообщении

При этом мужчины составляют 63% от общего числа владельцев, женщины – 37%.

Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и Суперкубка России. С ее помощью можно приобрести билет и пройти на стадион.

Ранее сообщалось, что в матче третьего тура РПЛ "Краснодар" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Команда возглавила турнирную таблицу лиги.