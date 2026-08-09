Москва9 авгВести."Краснодар" одержал волевую победу над московским "Спартаком" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на столичном стадионе "красно-белых" закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Счет в дебюте игры открыл спартаковец Манфред Угальде, однако краснодарцы быстро переломили ход встречи благодаря голам Лукаса Оласы и Жоау Батчи. Во втором тайме за москвичей впервые сыграл албанский форвард Мирлинд Даку.
Одержав третью победу подряд, "Краснодар" с 9 очками единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Спартак" с 6 баллами опустился на третью строчку. В 4-м туре 15 августа "Краснодар" примет "Ахмат", а "Спартак" 16 августа отправится в гости к калининградской "Балтике".