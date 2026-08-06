"Спартак" объявил о переходе в команду футболиста сборной Албании Даку Футболист сборной Албании Даку перешел в "Спартак" из казанского "Рубина"

Москва6 авг Вести.Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о переходе в команду футболиста сборной Албании Мирлинда Даку, который до последнего времени выступал за казанский "Рубин".

Контракт с 28-летним нападающим, уроженцем Косово, рассчитан на три сезона. Даку будет играть за "Спартак" под 19-м номером. Сумма трансфера, по данными СМИ, составила 11 миллионов евро.

Даку выступал за "Рубин" с июля 2023 года и провел за казанцев 93 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 10 голевых передач. На молодежном уровне форвард выступал за сборную Косово, но после принял решение играть за национальную команду Албании, в составе которой выступил на чемпионате Европы 2024 года.

В составе сборной Албании Даку неоднократно попадал в скандалы, связанные с проявлением политических воззрений на поле. В одном из матчей форвард оголил на спине татуировку, посвященную одному из полевых командиров боевиков Армии освобождения Косова (UCK). На Евро-2024 после матча со сборной Хорватии (1:1) Даку скандировал вместе с албанскими болельщиками оскорбительные кричалки с насильственными призывами в адрес сербов и македонцев. За это игрок получил двухматчевую дисквалификацию.

Активные болельщики "Спартака" ранее выступили с резкой критикой перехода Даку в команду. Фанаты объявили, что не приемлют в команде игрока с таким происхождением и политическими взглядами, так как считают народ Сербии братским и не признают, как и РФ, независимость Косово.

На матче Кубка России против "Оренбурга" (5:1) 5 августа спартаковские болельщики неоднократно скандировали кричалки в поддержку Сербии и русско-сербского единства. В частности, устраивали перекличку с лозунгом "Косово - это Сербия". Сам Даку при этом присутствовал на матче.