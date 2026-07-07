ФК "Краснодар" объявил о переходе капитана команды Сперцяна в "Аль-Ахли" Футболист Эдуард Сперцян покинул "Краснодар" и продолжит карьеру в "Аль-Ахли"

Москва7 июл Вести.Воспитанник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян продолжит карьеру в саудовском "Аль-Ахли", сообщается в официальном Telegram-канале российского клуба.

Сперцян выступал за первую команду "Краснодара" с 2020 года и провел за "быков" 185 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 44 результативные передачи. В составе "Краснодара" Сперцян становился чемпионом России в 2025 году, а также дважды завоевывал серебряные медали первенства и дважды выходил в финал Кубка страны.

Ранее о переходе Сперцяна сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, "Аль-Ахли" заплатил за 26-летнего полузащитника 25 миллионов евро, а с самим игроком клуб подпишет контракт сроком до лета 2029 года.

Сперцян - уроженец Ставрополя, но сделал выбор в пользу сборной Армении.

"Аль-Ахли" из Джидды - четырехкратный чемпион Саудовской Аравии. В составе клуба до последнего времени выступали такие известные футболисты, как Рияд Марез, Эдуар Менди, Айван Тоуни, Франк Кессье.