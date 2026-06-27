Москва27 июн Вести.Чемпион России по футболу в составе "Краснодара" бразильский полузащитник Виктор Са покинул команду. Об этом сообщил РИА Новости руководитель селекционной службы кубанского клуба Максим Бузникин.

Контракт 32-летнего игрока с клубом истекает в конце июня, и стороны не стали его продлевать

Виктор Са покинул команду сказал Бузникин

Са выступал за "Краснодар" с января 2024 года и в сезоне-2024/25 завоевал с командой чемпионский титул. В минувшем сезоне он выиграл с "быками" свою вторую серебряную медаль чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Всего Са провел за "Краснодар" 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач.