Игроки из российских клубов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу

Футболисты из клубов РПЛ завершили выступление на чемпионате мира Игроки из российских клубов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу

Москва6 июл Вести.Футболисты, представляющие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), завершили выступление на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

Сборные, в которых выступали игроки российских клубов, вылетели с турнира. В настоящий момент борьбу продолжает команда Колумбии, в составе которой есть нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Однако ранее Кордоба получил травму и выбыл из строя до конца чемпионата мира.

На стадии 1/8 финала 6 июля завершили борьбу бразильские игроки петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике, футболисты сборной Мексики Сесар Монтес и Луис Чавес, представляющие, соответственно, московские "Локомотив" и "Динамо". Не смогла пробиться в 1/4 финала турнира сборная Парагвая с защитником Хуаном Касересом из "Динамо".

Команда Кабо-Верде, за которую выступили полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол, проиграла сборной Аргентины в дополнительное время (2:3) в матче 1/16 финала. Также в 1/16 финала завершила борьбу сборная ДР Конго, в составе которой играл полузащитник Тео Бонгонда, покинувший московский "Спартак" по завершении клубного сезона-2025/26.

После группового этапа с чемпионата мира вылетели иранский полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби, панамский футболист Эдгардо Фаринья из "Нижнего Новгорода", а также форвард сборной Туниса и махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури.