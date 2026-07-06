Москва6 июлВести.Футболисты, представляющие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), завершили выступление на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.
Сборные, в которых выступали игроки российских клубов, вылетели с турнира. В настоящий момент борьбу продолжает команда Колумбии, в составе которой есть нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Однако ранее Кордоба получил травму и выбыл из строя до конца чемпионата мира.
На стадии 1/8 финала 6 июля завершили борьбу бразильские игроки петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике, футболисты сборной Мексики Сесар Монтес и Луис Чавес, представляющие, соответственно, московские "Локомотив" и "Динамо". Не смогла пробиться в 1/4 финала турнира сборная Парагвая с защитником Хуаном Касересом из "Динамо".
Команда Кабо-Верде, за которую выступили полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол, проиграла сборной Аргентины в дополнительное время (2:3) в матче 1/16 финала. Также в 1/16 финала завершила борьбу сборная ДР Конго, в составе которой играл полузащитник Тео Бонгонда, покинувший московский "Спартак" по завершении клубного сезона-2025/26.
После группового этапа с чемпионата мира вылетели иранский полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби, панамский футболист Эдгардо Фаринья из "Нижнего Новгорода", а также форвард сборной Туниса и махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури.