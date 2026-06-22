Ленини из "Краснодара" назвали лучшим игроком матча Кабо-Верде с Уругваем на ЧМ

Кевина Ленини из "Краснодара" признали лучшим в матче Кабо-Верде с Уругваем Ленини из "Краснодара" назвали лучшим игроком матча Кабо-Верде с Уругваем на ЧМ

Москва22 июн Вести.Играющий в составе "Краснодара" полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини был признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на понедельник сборная Кабо-Верд, впервые выступающая на ЧМ, в Майами сыграла вничью с о сборной Уругвая со счетом 2:2 в матче второго тура группы H. Ленини открыл счет в игре ударом со штрафного, а на 70-й минуте был заменен.

29-летний футболист выступает за "Краснодар" с 2022 года, а в сезоне-2024/25 стал в составе клуба чемпионом России. Гол в ворота Уругвая стал для полузащитника четвертым в 33 матчах за национальную сборную.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и принимается сразу тремя странами - США, Канадой и Мексикой. Турнир завершится 19 июля.