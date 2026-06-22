Футболист "Краснодара" Ленини забил Уругваю первый гол сборной Кабо-Верде на ЧМ Сборная Кабо-Верде забила первый в своей истории гол на ЧМ

Москва22 июн Вести.Сборная Кабо-Верде забила исторический для себя мяч в ворота команды Уругвая в матче второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года, который проводят США, Мексика и Канада.

Встреча соперников по группе H проходит в Майами.

Счет в матче на 21-й минуте открыл полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини. Этот мяч стал для Кабо-Верде первым в истории выступлений на чемпионатах мира. В дебютном матче турнира островная команда сенсационно сыграла 0:0 с действующими чемпионами Европы – сборной Испании.

Отдельным событием встречи стало присутствие на трибунах матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи. Она впервые попала на игру своего сына на мундиале после того, как власти США в ускоренном порядке выдали ей визу. Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис пообещал помочь женщине успеть на турнир после того, как ее сын отыграл на ноль в матче с испанцами. В первые минуты трансляции, еще до выхода команд на поле, мать голкипера показали крупным планом на закрытых трибунах в компании двух других женщин, а затем во время исполнения национального гимна.

40-летний Возинья стал главным героем дебютного матча Кабо-Верде против Испании: отразив семь ударов, он был признан лучшим игроком встречи. Несколько миллионов людей вскоре подписались на личную страницу голкипера в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). После игры вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал журналистам, что его мать не пустили в США из-за проблем с визой.