Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по подписчикам в соцсетях

Вратарь Кабо-Верде Возинья стал рекордсменом среди вратарей по числу подписчиков Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по подписчикам в соцсетях

Москва4 июл Вести.Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья обошел коллегу из мадридского "Реала" и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По этому показателю он стал рекордсменом среди действующих вратарей.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против сборной Аргентины Возинья отразил восемь ударов по своим воротам. Тем не менее его команда уступила сопернику в дополнительное время со счетом 2:3.

После игры количество подписчиков вратаря достигло отметки в 19,8 миллиона. У предыдущего рекордсмена – Куртуа – 18 млн.

Перед началом мирового первенства аккаунт Возиньи насчитывал 50 тысяч подписчиков.

Вратаря Кабо-Верде опережает только завершивший карьеру экс-голкипер сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс. В его активе 20,4 миллиона подписчиков.

Национальная команда Кабо-Верде по футболу впервые приняла участие в чемпионате мира. На групповом этапе островитяне сыграли вничью со сборными Испании (0:0), Уругвая (2:2) и Саудовской Аравии (0:0) и пробились в плей-офф турнира.