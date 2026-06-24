СМИ назвали самого сексуального футболиста, а он удивился своей популярности SCMP: нигерийца Мадука Окойе назвали самым сексуальным футболистом мира

Москва24 июн Вести.26-летний нигерийский вратарь Мадука Окойе прославился как "самый сексуальный футболист мира". Об этом пишет издание SCMP.

В материале сказано, что несмотря на то, что Нигерия не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу, вратарь Окойе стал звездой в сети из-за своей внешности. Обладая ростом 1,9 метра, спортсмен привлек особенное внимание после товарищеского матча Нигерии против Португалии. Ролики с участием Окойе набрали миллионы просмотров в TikTok. В итоге количество его подписчиков в одной из соцсетей выросло до 1,3 миллиона менее чем за месяц.

Честно говоря, я не был готов к этому, потому что это было довольно масштабно цитирует футболиста издание Ahlan Dubai

Мадука Окойе - нигерийский футболист, вратарь клуба "Удинезе" и сборной Нигерии. Его рост - 197 см.