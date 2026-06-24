Москва24 июнВести.26-летний нигерийский вратарь Мадука Окойе прославился как "самый сексуальный футболист мира". Об этом пишет издание SCMP.
В материале сказано, что несмотря на то, что Нигерия не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу, вратарь Окойе стал звездой в сети из-за своей внешности. Обладая ростом 1,9 метра, спортсмен привлек особенное внимание после товарищеского матча Нигерии против Португалии. Ролики с участием Окойе набрали миллионы просмотров в TikTok. В итоге количество его подписчиков в одной из соцсетей выросло до 1,3 миллиона менее чем за месяц.
Честно говоря, я не был готов к этому, потому что это было довольно масштабноцитирует футболиста издание Ahlan Dubai
Мадука Окойе - нигерийский футболист, вратарь клуба "Удинезе" и сборной Нигерии. Его рост - 197 см.