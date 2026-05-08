ФИФА запретила Хайкину играть за сборную Норвегии Никита Хайкин не сможет выступать за Норвегию

Москва8 мая Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) не одобрила заявку вратаря "Будё-Глимт" Никиты Хайкина на выступление за национальную сборную Норвегии. Об этом сообщил телеканал NRK.

Ранее стало известно, что 30-летний голкипер получил норвежское гражданство.

В Норвежской футбольной ассоциации подтвердили, что продолжают взаимодействие с ФИФА по этому вопросу.

Никита Хайкин родился в Израиле и с 2019 года выступает за "Будё-Глимт", где стал одним из ключевых игроков и четырежды выиграл чемпионат Норвегии. В разные годы он также играл за израильские клубы, а в 2023 году переходил в английский "Бристоль Сити", но вскоре вернулся в норвежский клуб.