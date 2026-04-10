Москва10 апрВести.Российский голкипер футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин получил норвежское гражданство. Пресс-служба команды опубликовала его комментарий по этому поводу.
Хайкин признался, что долго шел к получению гражданства, поблагодарив своих близких за поддержку.
Это важный день для меня и моей семьиотметил он
30-летний голкипер, родившийся в Израиле, выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. В составе норвежской команды Хайкин четыре раза становился чемпионом страны.
