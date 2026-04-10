Москва10 апр Вести.Российский голкипер клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин получил норвежское гражданство. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на данные реестра населения.

Давно известно, что Хайкин подал заявление на получение норвежского гражданства. Он женат на норвежке и проживает в Буде с 2019 года говорится в материале

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. С 2019 года вратарь выступает за норвежский клуб, с которым стал четырехкратным чемпионом страны. Ранее он играл за израильские команды "Бней-Иегуда" и "Хапоэль" (Кфар-Сава). В 2023 году Хайкин перешел в английский "Бристоль Сити", но не провел ни одного матча и вскоре вернулся в "Буде-Глимт".

В текущем сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила "Спортингу" по сумме двух матчей. Хайкин принял участие во всех 12 играх турнира и установил рекорд по количеству сейвов за сезон без учета квалификации - 67. Предыдущее достижение принадлежало голкиперу "Реала" Тибо Куртуа (59 сейвов в сезоне-2021/22).

Хайкин вызывался в сборную России, но не сыграл за команду ни одного матча.