Москва11 июл Вести.Обнаруженный в Карибском море красный моллюск был назван в честь вратаря футбольной сборной Кабо-Верде Возиньи.

Об этом говорится в научной работе биолога Хесуса Ортеа, опубликованной на платформе ResearchGate.

Найденный вид морского слизня получил название Aldisa vozinha. В своей работе ученый отметил запоминающееся выступление 40-летнего голкипера на чемпионате мира по футболу, который со своей национальной командой дошел до 1/16 финала турнира и проиграл аргентинцам лишь в овертайме.

Ортеа также указал в работе, что красный цвет нового вида моллюсков напоминает о дебютной встрече маленького островного государства на мундиалях против команды Испании, известной под прозвищем La Roja ("Красная"). В том матче Возинья совершил семь сейвов, игра завершилась со счетом 0:0.

Ранее Возинья стал рекордсменом среди вратарей по числу подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).