Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Уругваем, завершив матч со счетом 2:2 на ЧМ

Сборная Кабо-Верде сыграла 2:2 с Уругваем на чемпионате мира Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Уругваем, завершив матч со счетом 2:2 на ЧМ

Москва22 июн Вести.Сборная Уругвая и команда Кабо-Верде сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча соперников по группе H прошла в Майами и завершилась со счетом 2:2.

На 21-й минуте счет открыл футболист Кабо-Верде и полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини.

Уругвайцы смогли сначала сравнять, а затем и выйти вперед под конец первого тайма. Голами отличились Максимилиано Араухо (44-я минута) и Агустин Каноббио (45+6).

Во второй половине встречи Кабо-Верде удалось сделать счет на табло 2:2. На 61-й минуте гол забил Элио Варела.

Ленини был заменен на 70-й минуте, а нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол провел на поле 58 минут.

Для Кабо-Верде это второй матч в истории чемпионатов мира. На старте турнира команда сенсационно сыграла вничью с действующими чемпионами Европы испанцами — 0:0. Сейчас сборная Испании возглавляет группу H с четырьмя очками, Уругвай и Кабо-Верде идут следом, набрав по два очка, а замыкает таблицу Саудовская Аравия с одним очком.

В заключительном туре уругвайцы сыграют с Испанией, а Кабо-Верде встретится с Саудовской Аравией. Обе встречи пройдут в ночь на 27 июня по московскому времени.