Сборная Кабо-Верде по футболу первой в XXI веке вышла в плей-офф ЧМ без побед

Сборная Кабо‑Верде вышла в плей-офф ЧМ-2026 без побед Сборная Кабо-Верде по футболу первой в XXI веке вышла в плей-офф ЧМ без побед

Москва27 июн Вести.Сборная Кабо-Верде по футболу стала первой командой в XXI веке, которой удалось выйти в плей-офф чемпионата мира, не одержав ни единой победы в групповом этапе.

Команда сыграла вничью с командой Саудовской Аравии (0:0) и с 3 очками заняла второе место в турнирной таблице группы H. На групповом этапе она также сыграла с испанцами (0:0) и уругвайцами (2:2). В плей-офф (1/16 финала) сборная Кабо-Верде сыграет против действующего победителя турнира – Аргентины.

В последний раз такое было во время международного турнира 1998 года. Тогда в плей-офф ЧМ вышла национальная команда Чили. На групповом этапе сборная сыграла вничью с командами Италии (2:2), Австрии (1:1) и Камеруна (1:1), а в 1/8 финала проиграла бразильцам (1:4).