Матч Колумбия-ДР Конго на ЧМ-2026 завершился со счетом 1:0

Сборная Колумбии с минимальным счетом обыграла команду ДР Конго на ЧМ-2026 Матч Колумбия-ДР Конго на ЧМ-2026 завершился со счетом 1:0

Москва24 июн Вести.Сборная Колумбии с минимальным счетом обыграла команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Мексике на стадионе "Акрон" завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал колумбийский защитник Даниэль Муньос. Он отличился на 76-й минуте.

В матче дебютировал нападающий "Краснодара" и сборной Колумбии Джон Кордоба, который стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Накануне национальная команда Португалии разгромила сборную Узбекистана в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026.

В заключительном туре группы K колумбийцы сыграют с португальцами, а сборная ДР Конго с командой Узбекистана.