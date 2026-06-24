Москва24 июнВести.Сборная Колумбии с минимальным счетом обыграла команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Мексике на стадионе "Акрон" завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал колумбийский защитник Даниэль Муньос. Он отличился на 76-й минуте.
В матче дебютировал нападающий "Краснодара" и сборной Колумбии Джон Кордоба, который стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
Накануне национальная команда Португалии разгромила сборную Узбекистана в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026.
В заключительном туре группы K колумбийцы сыграют с португальцами, а сборная ДР Конго с командой Узбекистана.