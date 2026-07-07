Москва7 июлВести.Российский футболист, полузащитник и капитан футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Ахли". Информацию об этом опубликовал портал Alahli Plus.
Сообщается, что переход 26-летнего игрока уже оформлен, однако официального подтверждения со стороны клубов пока не поступало.
В конце июня журналист Фабрицио Романо заявил, что сумма трансфера составила 25 миллионов долларов.
Сперцян является воспитанником "Краснодара". В составе этой команды он стал чемпионом России в сезоне 2024/25.
По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги полузащитник забил 13 мячей и выполнил 16 голевых передач, повторив рекорд по данному показателю.