Капитан ФК "Краснодар" Сперцян перешел в саудовский "Аль-Ахли" за 25 млн евро Романо: "Краснодар" и саудовский "Аль-Ахли" завершили сделку по Сперцяну

Москва27 июн Вести.Футболист и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян" продолжит карьеру в саудовском "Аль-Алхи", клубы завершили сделку, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.

По данным журналиста, сумма трансфера составит 25 млн евро. В ближайшее время полузащитник сборной Армении должен пройти медобследование для завершения перехода, его контракт с "Аль-Ахли" будет рассчитан до лета 2029 года.

Сперцяну 26 лет, он уроженец Ставрополя и воспитанник академии "Краснодара", однако в 2021 году принял решение выступать за национальную команду Армении. Он провел за "Краснодар" 185 матчей, в которых забил 58 мячей.

Сперцян завоевал с "Краснодаром" чемпионский титул в сезоне-2024/25, также дважды становился серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) и дважды доходил до финала Кубка России. В минувшем сезоне Сперцян стал лучшим футболистом РПЛ по системе "гол плюс пас" (13 мячей и 16 результативных передач).

"Аль-Ахли" из Джидды - четырехкратный чемпион Саудовской Аравии. В настоящее время за клуб выступают такие известные футболисты, как Рияд Марез, Эдуар Менди, Айван Тоуни, Франк Кессье.