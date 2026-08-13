Сперцян забил в дебютном матче за саудовский "Аль-Ахли" Сперцян отметился голом в дебютном матче в чемпионате Саудовской Аравии

Москва13 авг Вести.Экс-капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян отметился дебютным голом за "Аль-Ахли" в матче против "Эд-Диръия" в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Это первый официальный матч полузащитника за саудовский клуб. Он открыл счет на 25-й минуте.

В июле 26-летний полузащитник подписал контракт с "Аль-Ахли". Сперцян с 2020 года выступал за первую команду "Краснодара". Он провел 158 матчей, забив в них 58 мячей и сделав 44 результативные передачи. В составе "быков" в 2025 году он стал чемпионом России.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что саудовский клуб заплатил за 26-летнего полузащитника 25 миллионов евро.