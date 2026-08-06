Футболист Батраков согласился на переход из "Локомотива" в "Галатасарай"

Футболист сборной России Батраков дал согласие на переход в "Галатасарай" Футболист Батраков согласился на переход из "Локомотива" в "Галатасарай"

Москва6 авг Вести.Футболист сборной России Алексей Батраков согласился на переход из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай", трансфер может быть осуществлен в ближайшее время. Об этом сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгез.

По данным источника, стороны в настоящее время согласовывают последние детали сделки. "Галатасарай" готов заплатить за российского полузащитника 22 миллиона евро "Локомотиву", а еще по 2 млн - двум агентам Батракова, которым принадлежит 20% прав на игрока.

Батракову 21 год, он дебютировал за основную команду "Локомотива" в марте 2024 года. С тех пор на счету полузащитника 82 матча, 33 мяча и 23 результативные передачи за "железнодорожников".

За сборную России Батраков провел 12 матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Батраков отказался от перехода в футбольный клуб из Саудовской Аравии. Российскому полузащитнику предлагали зарплату в 120 миллионов долларов в год.