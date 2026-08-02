Футболист "Локомотива" Батраков близок к переходу в "Галатасарай"

Футболист сборной России Батраков готовится сменить "Локомотив" на "Галатасарай" Футболист "Локомотива" Батраков близок к переходу в "Галатасарай"

Москва2 авг Вести.Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков в ближайшее время может оказаться в "Галатасарае". Об этом сообщает портал Fotomac.

По его информации, турецкий футбольный клуб близок к завершению сделки по переходу 21-летнего россиянина.

Воспитанник "Локомотива" выступает за основную команду "железнодорожников" с 2024 года. В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей в разных турнирах, забив 17 мячей и отдав 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Батраков отказался от перехода в футбольный клуб из Саудовской Аравии. Российскому полузащитнику предлагали зарплату в 120 миллионов долларов в год.