Москва26 июл Вести.Ангольский футболист Эгаш Касинтура, выступающий за грозненский "Ахмат", сообщил, что подал документы на получение российского гражданства.

Касинтура заявил об этом после матча грозненцев с московским "Локомотивом", который прошел 26 июля в столице и завершился со счетом 1:1. Анголец был признан лучшим игроком встречи.

Думаю, что в ближайшее время будет результат с гражданством России, посмотрим. Я подал документы. Думаю, что в ближайшем месяце это случится. Я не сдавал тест на русский язык, потому что сдавал его при получении вида на жительство, если понадобится, то сдам приводит слова Касинтуры ТАСС

Касинтура живет в России более 10 лет. В 2015 году он прилетел в Краснодар, чтобы поступить в Кубанский государственный технический университет (КубГТУ). Он выступал за любительские команды Краснодара, а профессиональную карьеру начал в футзале - в составе "Новой генерации" из Сыктывкара.

В 2021 году Касинтура подписал контракт с "Уфой", с 2023 по 2025 год выступал за махачкалинское "Динамо", после чего перешел в "Ахмат".

На счету Касинтуры 82 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач. Также он отыграл 64 матча в первенстве Первой лиги (8 мячей, 10 передач) и 17 матчей в Кубке России (1 мяч, 2 передачи).