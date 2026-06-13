Защитник "Ахмата" Уциев объявил о завершении карьеры Футболист Уциев, отыгравший 19 сезонов за "Ахмат", объявил о завершении карьеры

Москва13 июн Вести.Защитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ризван Уциев принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщила пресс-служба команды.

38-летний Уциев провел в составе чеченского клуба 19 сезонов, сыграв 326 матчей и забив 8 голов. В заявлении "Ахмата" подчеркивается особая роль футболиста в истории команды.

Легенда чеченского футбола и родного клуба "Ахмат" Ризван Уциев принял решение завершить карьеру игрока. Ризван — лидер, на которого равняется новое поколение футболистов и к совету которого прислушиваются опытные партнеры следует из сообщения пресс-службы "Ахмата"

Уциев выступал за грозненцев с 2005 года, пройдя с командой путь от первого дивизиона до стабильного места в премьер-лиге. Защитник не раз выводил "Ахмат" на поле с капитанской повязкой, заслужив уважение болельщиков и игроков.