ТАСС: ВС РФ взяли в плен футболиста из ВСУ, желавшего играть в московском ЦСКА

ВС РФ взяли в плен мобилизованного в ВСУ футболиста, который хотел играть в ЦСКА ТАСС: ВС РФ взяли в плен футболиста из ВСУ, желавшего играть в московском ЦСКА

Москва6 июл Вести.Российские военнослужащие взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина, который был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Спортсмен признался, что был близок к тому, чтобы играть за московский футбольный клуб ЦСКА, пишет ТАСС.

Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр... Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось сказал он

По словам военнопленного, в итоге он отправился в Венгрию. После завершения спортивной карьеры Азбукин подрабатывал в разных местах, в том числе на газовой заправке. В 2024 году его мобилизовали в ВСУ.

В день, когда он попал в плен, футболист вместе с сослуживцами оборудовали новую позицию. Ее накрыло минометным обстрелом, поэтому боевики были вынуждены разойтись по сторонам. Азбукин заблудился и вышел на российских пограничников.

Ранее российский боец с позывным Дава рассказал, как украинский беспилотник уничтожил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались сдаться в плен российским бойцам в районе поселка Ровное в Запорожской области.