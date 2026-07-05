Вратаря сборной Украины по хоккею Захарченко забрали в ТЦК прямо с арены

Хоккеиста сборной Украины Захарченко мобилизовали, забрав с ледовой арены Вратаря сборной Украины по хоккею Захарченко забрали в ТЦК прямо с арены

Москва5 июл Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – аналог военкоматов на Украине) задержали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Вместе с ним также был мобилизован нападающий клуба "Кременчуг" Егор Безуглый. Об этом пишут украинские СМИ.

Сообщение о задержании Захарченко опубликовал его бывший коллега по сборной Артур Оганжанян. По его словам, сотрудники ТЦК пришли с проверкой на ледовую арену "Айсберг". Там они и задержали двух хоккеистов. Позже СМИ сообщили, что звездный голкипер Захарченко подтвердил факт мобилизации.

Ранее широко обсуждался инцидент, в котором полицейский в Николаевской области на Украине ударил ребенка-инвалида ногой во время насильственной мобилизации его отца.