Москва27 апр Вести.Представители территориального центра комплектования (ТЦК) на западе Украины задержали насильственным образом архимандрита Свято-Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия. Информация об этом появилась в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ).

Согласно данным СПЖ, архимандрит Сергий осуществляет опеку над детьми-инвалидами. Союз опубликовал видеозапись, на которой священнослужитель направляется к зданию ТЦК вместе с несовершеннолетним подопечным первой группы инвалидности, находящимся под присмотром задержанного.

Позже в Telegram-канале СПЖ появилась информация, что сотрудники ТЦК отпустили архимандрита Сергия.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Священнослужители подлежат призыву, если соответствуют возрастным и медицинским критериям. Тем не менее в конце 2024 года правительство Украины позволило бронировать от мобилизации служителей "критически важных религиозных организаций".

В начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести обнародовала перечень из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Украинские СМИ отметили, что в списке практически отсутствуют общины и приходы канонической УПЦ (за редкими исключениями), зато широко представлены структуры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже организации с сомнительной репутацией. В Госслужбе объясняли, что отбор проводился по "специальным критериям".