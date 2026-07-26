Москва26 июл Вести.Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) на Украине в Калуше похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Приймака. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

ТЦК похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше говорится в публикации на сайте СПЖ

Перед этим на территорию дома священника ворвался неизвестный, который начал шуметь и бросаться камнями. Клирик вызвал полицию. Прибывшие правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними якобы для подачи заявления о действиях нарушителя. Однако вместо оформления протокола его отвезли в военкомат.

В Союзе предположили, что священнослужителя могли увезти в ТЦК намеренно. По последней информации СПЖ, сейчас его удерживают в распределительном центре. Также сообщается, что у Приймака есть проблемы с сердцем.

Накануне стало известно, что на западе Украины сотрудники ТЦК силой удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом, который имел отсрочку от мобилизации.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мобилизация на Украине в большинстве случаев проводится с нарушением установленных процедур. Так, по его словам, только 10% случаев мобилизации происходит с соблюдением процедур, 90% же – это прямое нарушение.