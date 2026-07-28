Москва28 июлВести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали в Киеве журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата.
Журналиста доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), но затем отпустили, выдав ему повестку, предписывающую пройти ВВК, сообщает Hromadske.
Шульгат известен своей работой по расследованию фактов коррупции в правоохранительных органах Украины.
В Киевском ТЦК подтвердили факт доставки Шульгата в центр, а также факт его освобождения из ТЦК под подписку об обязательном прохождении ВВК.
Между тем украинские военкомы похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ Владимира Приймака.