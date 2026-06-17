Москва17 июнВести.Владелец крупнейшего новостного украинского Telegram-канала "Труха" заявил, что был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).
По его словам, инцидент произошел на фоне подготовки материалов, связанных с оборонной сферой и расходованием бюджетных средств. Журналист отметил, что команда задавала "много неудобных вопросов представителям власти".
В ходе работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пятеро представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны [Украины Михаила] Федороваговорится в тексте поста, размещенного в канале
В сообщении также сказано, что сотрудники канала изучали материалы, которые, по их мнению, могут привести к крупнейшему коррупционному скандалу в оборонном секторе Украины с начала конфликта.
Проще говоря, нам пытаются закрыть рот за то, что мы заинтересовались темой оборонных закупок и нам не безразличноподчеркнул журналист
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил, что Владимиру Зеленскому удалось сместить фокус внимания с коррупции в стране, например, совершая вооруженные провокации в отношении гражданского населения.