Москва17 июн Вести.Владелец крупнейшего новостного украинского Telegram-канала "Труха" заявил, что был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).

По его словам, инцидент произошел на фоне подготовки материалов, связанных с оборонной сферой и расходованием бюджетных средств. Журналист отметил, что команда задавала "много неудобных вопросов представителям власти".

В ходе работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пятеро представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны [Украины Михаила] Федорова говорится в тексте поста, размещенного в канале

В сообщении также сказано, что сотрудники канала изучали материалы, которые, по их мнению, могут привести к крупнейшему коррупционному скандалу в оборонном секторе Украины с начала конфликта.

Проще говоря, нам пытаются закрыть рот за то, что мы заинтересовались темой оборонных закупок и нам не безразлично подчеркнул журналист

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил, что Владимиру Зеленскому удалось сместить фокус внимания с коррупции в стране, например, совершая вооруженные провокации в отношении гражданского населения.